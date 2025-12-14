كتب- أحمد الجندي:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بحفظ الشكوى المقدمة ضد الصحفي خالد طلعت، وذلك بعد تنازل نادي الزمالك، عقب اعتذاره.

و كان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد حساب الصحفي خالد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضرر فيها من قيام الحساب بمخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

