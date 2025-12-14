إعلان

بعد اعتذار خالد طلعت وتنازل الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ الشكوى رسميًا

كتب : أحمد الجندي

04:01 م 14/12/2025

الصحفي خالد طلعت

كتب- أحمد الجندي:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بحفظ الشكوى المقدمة ضد الصحفي خالد طلعت، وذلك بعد تنازل نادي الزمالك، عقب اعتذاره.

و كان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد حساب الصحفي خالد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضرر فيها من قيام الحساب بمخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز عصام الأمير خالد طلعت نادي الزمالك

