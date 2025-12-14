إعلان

سقوط سيارة تحمل 7 أطفال في ترعة بالإسكندرية.. إنقاذ 6 والبحث عن الأخير

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:20 م 14/12/2025

شهدت قرية مصطفى إسماعيل التابعة لحي العامرية ثان غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقل 7 أطفال، في ترعة ما أسفر عن سقوطهم جميعًا في المياه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالتزامن مع جهود الأهالي الذين تمكنوا من إنقاذ 6 أطفال من الغرق.

وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن سقوطها في الترعة.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الطفل السابع، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الموقع ومتابعة تطورات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسكندرية سيارة ربع نقل أطفال ترعة

