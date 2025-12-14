كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في نبروه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة نبروه بوقوع مشاجرة بين طرف أول (عاملان، أحدهما مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس)، وطرف ثانٍ (عاملان)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتبادل الطرفان التعدي على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، ما أسفر عن إصابة أحدهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء مستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

