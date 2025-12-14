إعلان

من هو نافيد أكرم المشتبه به الأول في هجوم سيدني؟

كتب : مصراوي

04:07 م 14/12/2025

نافيد أكرم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت مصادر أمنية إن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف احتفالًا يهوديًا على شاطئ بوندي في مدينة سيدني يُدعى نافيد أكرم، وهو مواطن أسترالي من أصول باكستانية ويقيم في جنوب غرب المدينة.

ونقل مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية ((ABC، أن الشرطة الأسترالية داهمت منزل أكرم في ضاحية بونيريج، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجوم.

وأسفرت الهجمات، التي وقعت خلال الساعات الماضية واستهدفت حشدًا كان يشارك في الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، وفق ما أفادت به السلطات، كما أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن أحد المسلحين قُتل في موقع الحادث، فيما أُصيب المشتبه به الآخر ونُقل إلى الحجز وهو في حالة حرجة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إنه لم يتضح بعد، في هذه المرحلة، الدور الدقيق الذي لعبه نافيد أكرم في الهجوم.

download

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ بوندي نافيد أكرم أستراليا باكستان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة