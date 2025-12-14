من هو نافيد أكرم المشتبه به الأول في هجوم سيدني؟

قالت مصادر أمنية إن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف احتفالًا يهوديًا على شاطئ بوندي في مدينة سيدني يُدعى نافيد أكرم، وهو مواطن أسترالي من أصول باكستانية ويقيم في جنوب غرب المدينة.

ونقل مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية ((ABC، أن الشرطة الأسترالية داهمت منزل أكرم في ضاحية بونيريج، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجوم.

وأسفرت الهجمات، التي وقعت خلال الساعات الماضية واستهدفت حشدًا كان يشارك في الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، وفق ما أفادت به السلطات، كما أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن أحد المسلحين قُتل في موقع الحادث، فيما أُصيب المشتبه به الآخر ونُقل إلى الحجز وهو في حالة حرجة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إنه لم يتضح بعد، في هذه المرحلة، الدور الدقيق الذي لعبه نافيد أكرم في الهجوم.