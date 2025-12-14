شارك الفنان تامر حسني جمهوره بمقطع فيديو من أحدث ظهور له بعد تجاوز أزمته الصحية، وكشف خلاله عن تعاون غنائي جديد يجمعه بالفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.

ونشر حسني الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "معايا أحلى اتنين، حملة المفهومية والسمسمية، انتظروا سنجل جديد لمثلث الرعب القادم نجم الجيل أحمد فهمي وأسماء جلال صوت مصر الجديد، أغنية محلو أوي".

ولاقى الفيديو تفاعل عدد من نجوم الفن، حيث علقت أسماء جلال: "صوت مصر الجديد، ألف حمد لله على السلامة، إحنا اللي اتبسطنا بوجودك أكتر حاجة"، فيما كتب أحمد فهمي: "حمد الله عالسلامة يا عم الناس، الحملة حلوة بوجودك يا جامد".

كما عبر الفنان مصطفى قمر عن سعادته بعودة حسني قائلاً: "حمد الله على سلامتك يا تمور، يارب ضحكتك تفضل منورة طول العمر، يا حبيبي يا غالي، وحشتني".

يُذكر أن تامر حسني يستعد لإحياء حفل خيري يوم 20 ديسمبر المقبل في قصر عابدين.

اقرأ أيضًا:

أروى جودة ومي عز الدين ومنة شلبي.. نجوم الفن يدخلون القفص الذهبي في 2025

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان نبيل الغول

في أربعة أيام.. إيرادات فيلم "الست" تتجاوز 9 ملايين جنيه

دارين حداد توثق كواليس حفل زفافها بفيديو يجمعها بزوجها إبراهيم الخشاب