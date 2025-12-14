كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة نادية مصطفى مساء أمس بزفاف ابنتها "همسة"، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعلي الحجار، ومصطفى قمر، ومحمود الليثي، وحمادة هلال، وحلمي عبد الباقي، وغيرهم.

ونشرت نادية عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق كواليس تجهيزات العروسة، وعلقت بكلمات مؤثرة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، أمس قلبي فرحته ما كانتش سيعاه ربنا أكرمني بزواج بنتي الحبيبة، وكرمها بإنسان محترم وطيب، من عائلة طيبة، دعوت ربنا يرزقها بالستر والسعادة، والحمد لله استجاب دعائي بأحسن مما تمنيت".

وأضافت: "شكرًا من قلبي لكل من شاركني فرحتي، ولكل من لبى دعوتي وكان بجانبي في لحظة من أغلى لحظات عمري، تمنيت من كل قلبي يكون حواليا كل اللي بيحبونني ويتمنوا لي الفرح من قلوبهم بجد، وربنا يجمعنا في أيام قريبة على الخير والمودة وعقبال عندكم جميعًا".

وتابعت: "بشكر كل زملائي الغاليين اللي شرفوني وكبروني وأسعدوني الفنانين الأساتذة الغاليين علي الحجار، مصطفى قمر، محمود الليثي، حمادة هلال، حلمي عبد الباقي، سهيل يزبك، وشكر خاص لـ د. أشرف زكي، الفنانة ليلى عز العرب، الفنانة لوسي، الإعلامية الغالية سهير شلبي، الإعلامية الغالية سهير جودة، وحرم السفير الأردني، والشيخ سلمان بن صقر آل خليفة من البحرين وصديقاتي الغاليات وكل من لبى دعوتي لمشاركتي فرحتي له مني كل الحب والتقدير".

