ضبط شخص لوح بسلاح أبيض وسب الأهالي في دمياط

كتب : أحمد أبو النجا

04:08 م 14/12/2025

المتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يلوّح بسلاح أبيض مرددًا ألفاظًا نابية بمحافظة دمياط.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بوقوع مشاجرة باستخدام سلاح أبيض.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (كهربائي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط)، وبحوزته سلاح أبيض.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد فرض السيطرة على أهالي المنطقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض محافظة دمياط

