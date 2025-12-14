كشفت النجمة بسمة عن تعاقدها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل النص، الذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2025.

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2026. وأعربت بسمة عن سعادتها بالشخصية التي سوف تقدمها، مؤكدة أنها ستكون مفاجأة لكل من سيشاهدها، متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور والنقاد.

وأضافت أن حتى هذه اللحظة مازالت تقوم بقراءة مجموعة أخرى من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المعروضة عليها، لكنها لم تتعاقد إلا على مسلسل "النص 2".

يذكر أن بسمة شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة"، كما كانت عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الماضية.