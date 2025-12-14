إعلان

بسمة: أشارك بمسلسل "النص 2" برمضان 2026 ولم أتعاقد على أعمال أخرى

كتب : منى الموجي

03:34 م 14/12/2025

بسمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت النجمة بسمة عن تعاقدها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل النص، الذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2025.

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2026. وأعربت بسمة عن سعادتها بالشخصية التي سوف تقدمها، مؤكدة أنها ستكون مفاجأة لكل من سيشاهدها، متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور والنقاد.

وأضافت أن حتى هذه اللحظة مازالت تقوم بقراءة مجموعة أخرى من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المعروضة عليها، لكنها لم تتعاقد إلا على مسلسل "النص 2".

يذكر أن بسمة شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "ظلم المصطبة"، كما كانت عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الماضية.

download

بسمة رمضان 2025 مسلسل ظلم المصطبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة