إسماعيل فرغلي عن تجربته في "2 قهوة": "تعبنا فيه ونجاحه كان متوقع"

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان إسماعيل فرغلي على تجربته بمسلسل "2 قهوة" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي يعرض خلال الأيام الحالية.

وقال إسماعيل فرغلي لـ "مصراوي": "نجاح المسلسل كان متوقع عشان ده كان رأي المنتج من الأول خالص، وعارف هو بيعمل إيه وعارف هو جايب مين وتعبنا فيه، ودي النتيجة الطبيعية لأن لكل مجتهد نصيب والمسألة كانت منتهية وأنا بقرأ الورق، والحاجة الناجحة ملهاش علاقة بموسم معين".

مسلسل "٢ قهوة" يتكون من 30 حلقة تعرض ٥ أيام أسبوعيا ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومرام علي، مي القاضي، نانسي صالح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الاباصيري، وعمر رياض، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.