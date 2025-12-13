السقا يوجه رسالة باللغة الإنجليزية لإدارة ليفربول بسبب محمد صلاح

خرج الفنان أحمد السقا عن صمته، وتحدث عن أزمة قائد المنتخب المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا.

نشر السقا مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وتحدث خلاله باللغة الإنجليزية موجها رسالة لإدارة نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أحمد السقا: "مرحبا، صباح الخير أو مساء الخير بناء على بتشوفوني منين، اسمي أحمد السقا أحد نجوم الشرق الأوسط، وأنا مصري وافتخر وامتلك نفس جنسية محمد صلاح، عاوز أفكر جمهور وإدارة نادي ليفربول باللي عمله محمد صلاح لنادي ليفربول، أرجوكم أن تقوموا بمراحعة سريعة لتعلموا ما فعله صلاح لليفربول، وضعوا في الحسبان آخر 8 سنوات أن صلاح كان لاعبا في ليفربول".

مضيفا: "كيف تعتقدون أنكم حصلتم على كل البطولات والكؤوس، من فضلكم أعيدوا مراجعة موقف محمد صلاح، محمد صلاح أيقونة ليس فقط للمصريين والعرب، وأعتقد أيضا للبريطانيين الذين سيحترمونه دائما، من فضلكم أظهروا بعض الاحترام للاعب محمد صلاح الأسطورة، واسمي هو أحمد السقا، وهذا بخصوص إدارة ليفربول ومحمد صلاح".

الظهور الأخير لأحمد السقا

كان الظهور الأخير للفنان أحمد السقا بحفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي أقيم مساء الجمعة 12 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ولم يكتفي السقا بالحضور وتهنئة هنيدي، إذ ظهر ممسكا بطبلة وشارك بالرقص بإحدى فقرات حفل الزفاف.

آخر مشاركات أحمد السقا على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد السقا على شاشة السينما بفيلم "أحمد وأحمد"وشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يقرر العودة إلى مصر وطلب يد ضحى للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

