إعلان

السقا يوجه رسالة باللغة الإنجليزية لإدارة ليفربول بسبب محمد صلاح

كتب : مروان الطيب

01:05 ص 13/12/2025

الفنان أحمد السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرج الفنان أحمد السقا عن صمته، وتحدث عن أزمة قائد المنتخب المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا مؤخرا.

نشر السقا مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وتحدث خلاله باللغة الإنجليزية موجها رسالة لإدارة نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أحمد السقا: "مرحبا، صباح الخير أو مساء الخير بناء على بتشوفوني منين، اسمي أحمد السقا أحد نجوم الشرق الأوسط، وأنا مصري وافتخر وامتلك نفس جنسية محمد صلاح، عاوز أفكر جمهور وإدارة نادي ليفربول باللي عمله محمد صلاح لنادي ليفربول، أرجوكم أن تقوموا بمراحعة سريعة لتعلموا ما فعله صلاح لليفربول، وضعوا في الحسبان آخر 8 سنوات أن صلاح كان لاعبا في ليفربول".

مضيفا: "كيف تعتقدون أنكم حصلتم على كل البطولات والكؤوس، من فضلكم أعيدوا مراجعة موقف محمد صلاح، محمد صلاح أيقونة ليس فقط للمصريين والعرب، وأعتقد أيضا للبريطانيين الذين سيحترمونه دائما، من فضلكم أظهروا بعض الاحترام للاعب محمد صلاح الأسطورة، واسمي هو أحمد السقا، وهذا بخصوص إدارة ليفربول ومحمد صلاح".

الظهور الأخير لأحمد السقا

كان الظهور الأخير للفنان أحمد السقا بحفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي أقيم مساء الجمعة 12 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ولم يكتفي السقا بالحضور وتهنئة هنيدي، إذ ظهر ممسكا بطبلة وشارك بالرقص بإحدى فقرات حفل الزفاف.

آخر مشاركات أحمد السقا على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد السقا على شاشة السينما بفيلم "أحمد وأحمد"وشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.

تدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يقرر العودة إلى مصر وطلب يد ضحى للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

أحمد السقا ورسالته لإدارة نادي ليفربول

اقرأ أيضا:

بالصور..عمرو دياب يضيء سماء الكويت في ليلة استثنائية بتوقيع PACHA GROUP

غادة عادل تتصدر التريند بسبب "فيها إيه يعني" و"عيلة دياب عالباب"

رسالة السقا باللغة الإنجليزية أحمد السقا يدعم محمد صلاح رسالة السقا لإدارة نادي ليفربول أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول الفنان أحمد السقا أحمد السقا على فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة