فيديو صادم.. اعتداء مروّع على مُسن داخل منزله بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:02 م 13/12/2025

التعدي على مسن داخل منزله

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر تعدي أحد الأشخاص على مسن داخل منزله.

وأثار مقطع الفيديو استياء رواد الموقع، خاصة بعد أن تضمن عدة استغاثات لوزارة الداخلية ومديرية أمن كفر الشيخ للتدخل بشأن الواقعة، إذ أظهر الفيديو المعتدي وهو يوجه ضربات متكررة للمسن على وجهه، فيما لم يتمكن الأخير من الدفاع عن نفسه، مكتفيًا بالصراخ قائلاً: "حاضر يا إبراهيم".

وأشار أهالي قرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى أن الواقعة ناتجة عن خلافات عائلية بين أشقاء بسبب الميراث، مشيرين إلى أن المتورطين سبق وأن تم ضبطهم لذات السبب.

وفي السياق ذاته، يواصل رجال مباحث كفر الشيخ تحديد هوية طرفي المشاجرة الذين ظهروا في مقطع الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تعدي أحد الأشخاص على مسن اعتداء مروع على مسن داخل مديرية أمن كفر الشيخ

