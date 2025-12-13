خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم

كتب – علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط نحو 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر.