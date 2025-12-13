إعلان

الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب : علاء عمران

12:06 م 13/12/2025

تجار العُملة

كتب – علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

