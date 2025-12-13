حياة كريمة.. "مدبولي" يتفقد الوحدة البيطرية بقرية "نوى" بالقليوبية

كتب- محمد سامي:

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى، والتي يأتي تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وخلال جولته بقرية نوى، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، والذي أوضح أن المجمع البيطري بنوى يمثل مشروعا ضمن 9 مشروعات أخرى مماثلة تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، ويأتي إنشاؤه ضمن الجهود الحكومية لتطوير الخدمات في القرى المستهدفة بالريف المصري.

ولفت الدكتور هاني شمس الدين، إلى أن الوحدة البيطرية بنوى كانت في البداية أرض فضاء تابعة لمديرية الزراعة، ثم جرى إنشاء الوحدة البيطرية داخل المجمع الزراعي البيطري خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وكيل الوزارة، أن الوحدة البيطرية والخدمات المرتبطة بها أصبحت متاحة بشكل منسق ومتكامل لأهالي قرية نوى، موضحًا في الوقت نفسه أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100% وتم تسليمه وبدء التشغيل الفعلي.

وأشار إلى أن الوحدة البيطرية تقام على مساحة 425 مترًا، وتقدم خدماتها لعدد 4 قرى والمناطق التابعة لها، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الوحدة لتلك القرى، والتي من بينها الكشف على الحيوانات والدواجن وعلاجها، وتقديم خدمات التحصين والتلقيح الاصطناعي، والكشف بالسونار، كما تقوم بإطلاق قوافل علاجية مجانية للكشف عن الأمراض، كما يتوافر بها صيدلية للأدوية البيطرية.

كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، على الخدمات التي يقدمها المجمع الزراعي الملحق بالوحدة البيطرية، ومنها الدورات التدريبية الموجهة للمزارعين، حول الأساليب الحديثة والأنسب في زراعة المحاصيل، وطرق الوقاية من الآفات بطرق آمنة.

