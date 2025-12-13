إسماعيل فرغلي لـ"مصراوي": بدأت تصوير"درش" وضيف شرف في "بيج رامي"

تحدث الفنان إسماعيل فرغلي عن أعماله الفنية القادمة بينها مسلسل "درش" وفيلم "بيج رامي" ورأيه في الجدل المثار حول فيلم"الست".

وقال إسماعيل فرغلي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنه يشارك في دراما رمضان 2026 بمسلسل "درش"مع الفنان مصطفى شعبان موضحا أنه بدأ تصوير مشاهده بالعمل.

كما كشف عن مشاركته الفنان رامز جلال بفيلمه الجديد، قائلا: "طالع ضيف شرف في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال".

وعن رأيه في الجدل الذي أثاره فيلم "الست"، أوضح: "من قبل ما أشوفه الناس كلها بتتكلم وأكيد مخرج كبير زي مروان حامد وفنانة كبيرة زي منى زكي أكيد العمل هيبقى ناجح وكل مقومات النجاح موجودة، ومصر طول عمرها رائدة في الحاجات دي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان إسماعيل فرغلي في السينما فيلم "السادة الأفاضل" بطولة بيومي فؤاد، محمد ممدوح، محمد شاهين، هنادي مهنا، أشرف عبد الباقي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

