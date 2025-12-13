تصدر إسم مسلسل"ضرب نار" تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد حديث الفنانة ياسمين عبدالعزيز عنه.

وقالت ياسمين عبد العزيز، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، إنها لا تفضل دورها في مسلسل "ضرب نار" الذي قدمته في رمضان 2023، مضيفة: "مبحبش مسلسل ضرب نار، والدور مكنتش أنا".

المسلسل دارت أحداثه بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

"ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبدالخالق، وآخرين، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

