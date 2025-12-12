كريم محمود عبدالعزيز يلغي متابعته لـ دينا الشربيني على إنستجرام

فوجئ متابعو حساب الفنانة دينا الشربيني، بإلغاء الفنان كريم محمود عبدالعزيز متابعته لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويتعاون كريم محمود عبدالعزيز مع دينا الشربيني بفيلم جديد بعنوان "طلقني" ويطرح بالسينمات في 24 ديسمبر الجاري.

الفيلم تدور أحداثه عن أزمة بين الزوجين ناتجة عن خيانات الزوج المتكررة، ويقدم "كريم" دور شخص متعدد العلاقات ويُعجب بأي إمرأة يراها، ما يدفع دينا لاتخاذ موقف صارم وقوي لإنهاء الزواج.

"طلقني" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، محمد محمود، باسم سمرة، حاتم صلاح، وبيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج خالد مرعي.

يذكر أن، كريم محمود عبدالعزيز كان قد أعلن خلال الفترة الماضية انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، وذلك بعد تداول شائعات حول ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.