إبتداءً من يناير المقبل.. مزايا حصرية على برنامج السفر "CIB EXPLORE"
كتب : منال المصري
CIB EXPLORE
أعلن البنك التجاري الدولي تقديم مزايا حصرية لبرنامج السفر Miles Everywhere بعد ترقيته الذي يعد واحدا من أقوى برامج السفر في المنطقة إلى " CIB EXPLORE" ابتداء من أول يناير المقبل.
أهم المزايا برنامج السفر CIB EXPLORE :
- تذكرة طيران مجانية سنويًا لحاملي بطاقة EXPLORE
- نقاط ترحيب عند تفعيل البطاقة وتنفيذ أول معاملة
- الحجز من خلال منصة موحدة للسفر تغطي:
- أكثر من 600 شركة طيران مثل الإمارتية، ومصر للطيران، وطيران الاتحاد، ولوفتهانزا وأكثر.
- أكثر من 200 ألف فندق حول العالم.
- الدخول إلى صالات مطار في أكثر من 25 مطارا حول العالم.
- رحلات مجانية إلى المطار.
- خدمة & FAST TRACK مجانية لتسهيل إجراءات السفر
- حقائب مجانية على رحلات متعددة.
- حرية الدفع باستخدام:
نقاط EXPLORE أو بطاقات CIB أو مزيج بينهما من غير ما تستخدم حدود الإنفاق الدولية.
- إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج ولاء شركات الطيران والفنادق عالميًا.