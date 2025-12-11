إبتداءً من يناير المقبل.. مزايا حصرية على برنامج السفر "CIB EXPLORE"

أعلن البنك التجاري الدولي تقديم مزايا حصرية لبرنامج السفر Miles Everywhere بعد ترقيته الذي يعد واحدا من أقوى برامج السفر في المنطقة إلى " CIB EXPLORE" ابتداء من أول يناير المقبل.

‎أهم المزايا برنامج السفر CIB EXPLORE :

- تذكرة طيران مجانية سنويًا لحاملي بطاقة EXPLORE

- نقاط ترحيب عند تفعيل البطاقة وتنفيذ أول معاملة

- الحجز من خلال منصة موحدة للسفر تغطي:

- أكثر من 600 شركة طيران مثل الإمارتية، ومصر للطيران، وطيران الاتحاد، ولوفتهانزا وأكثر.

- أكثر من 200 ألف فندق حول العالم.

- الدخول إلى صالات مطار في أكثر من 25 مطارا حول العالم.

- رحلات مجانية إلى المطار.

- خدمة & FAST TRACK مجانية لتسهيل إجراءات السفر

- حقائب مجانية على رحلات متعددة.

- حرية الدفع باستخدام:

نقاط EXPLORE أو بطاقات CIB أو مزيج بينهما من غير ما تستخدم حدود الإنفاق الدولية.

- إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج ولاء شركات الطيران والفنادق عالميًا.