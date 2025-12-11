إعلان

إبتداءً من يناير المقبل.. مزايا حصرية على برنامج السفر "CIB EXPLORE"

كتب : منال المصري

07:00 م 11/12/2025

CIB EXPLORE

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك التجاري الدولي تقديم مزايا حصرية لبرنامج السفر Miles Everywhere بعد ترقيته الذي يعد واحدا من أقوى برامج السفر في المنطقة إلى " CIB EXPLORE" ابتداء من أول يناير المقبل.

‎أهم المزايا برنامج السفر CIB EXPLORE :

- تذكرة طيران مجانية سنويًا لحاملي بطاقة EXPLORE

- نقاط ترحيب عند تفعيل البطاقة وتنفيذ أول معاملة

- الحجز من خلال منصة موحدة للسفر تغطي:

- أكثر من 600 شركة طيران مثل الإمارتية، ومصر للطيران، وطيران الاتحاد، ولوفتهانزا وأكثر.

- أكثر من 200 ألف فندق حول العالم.

- الدخول إلى صالات مطار في أكثر من 25 مطارا حول العالم.

- رحلات مجانية إلى المطار.

- خدمة & FAST TRACK مجانية لتسهيل إجراءات السفر

- حقائب مجانية على رحلات متعددة.

- حرية الدفع باستخدام:

نقاط EXPLORE أو بطاقات CIB أو مزيج بينهما من غير ما تستخدم حدود الإنفاق الدولية.

- إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج ولاء شركات الطيران والفنادق عالميًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك التجاري الدولي برنامج السفر Miles Everywhere CIB EXPLORE

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟