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أوس أوس يوجه رسالة لجمهوره بشأن والدته

08:18 م الخميس 08 مايو 2025

الفنان محمد أسامة "أوس أوس"

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وجه الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، رسالة شكر لجمهوره وطمأنهم على الحالة الصحية لوالدته، وذلك عبر خاصية "ستوري"على حسابه الرسمي في "إنستجرام".

وكتب: "شكرا ليكم جميعاً على سؤالكم ومكالمتكم ودعواتكم، الحمد لله ربنا عدّاها على خير، اللهم اشفِ أمي واشفِ كل مريض يا رب".

وكان أعلن الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، عن تعرض والدته لأزمة صحية استدعت دخولها غرفة رعاية القلب بأحد المستشفيات.

وشارك أوس أوس صورة من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ادعوا لأمي تقوم بالسلامة".

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أوس أوس يشكر جمهورة الفنان محمد أسامة محمد أسامة إنستجرام والدة محمد أسامة تتعرض لأزمة صحية
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