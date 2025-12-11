20 صورة لنجوم الفن في حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

11 صورة لـ هند صبري وعليا بهات في حفل تكريمهما من "جولدن جلوب" بمهرجان

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار في أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيب طويلة وتوب وجاكيت باللون الأبيض.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات: "من أحلى صورك"، "البدلة حلوة أوي"، "جميلة".

يذكر أن سارة سلامة تستعد لعرض فيلمها الجديد "خلي بالك من اللي جاي"، بطولة الفنانة رانيا يوسف، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

