إعلان

"من أحلى صورك".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

كتب : سهيلة أسامة

04:57 م 11/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامة تتألق بالأبيض
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها (1)
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامة تخطف أنظار متابعيها
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامة تنشر صورة جديدة وتظهر مع كلبها
  • عرض 9 صورة
    الفنانة سارة سلامة في أحدث ظهور لها
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامةة في أحدث ظهور لها
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامة عبر إنستجرام
  • عرض 9 صورة
    سارة سلامة بكروب توب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار في أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيب طويلة وتوب وجاكيت باللون الأبيض.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات: "من أحلى صورك"، "البدلة حلوة أوي"، "جميلة".

يذكر أن سارة سلامة تستعد لعرض فيلمها الجديد "خلي بالك من اللي جاي"، بطولة الفنانة رانيا يوسف، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

على سلم الطائرة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

يسرا تهنئ منى زكي بعد عرض فيلم "الست".. والأخيرة: "شجعتينا وكبرتينا"

حرمانها من بناتها أحدثها.. شائعات طاردت شيرين عبدالوهاب في 2025

محمد صبحي يتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

تامر حسني يستعد لحفله الخيري ويتجاهل شائعات تدهور حالته

سارة سلامة إنستجرام اللون الأبيض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟