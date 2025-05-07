أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، عن تعرض والدته لأزمة صحية استدعت دخولها غرفة رعاية القلب بأحد المستشفيات.

وشارك أوس أوس صورة من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ادعوا لأمي تقوم بالسلامة".

من جانب آخر يعرض للفنان محمد أسامة "أوس أوس" في دور العرض السينمائي فيلم الصفا ثانوية بنات، ويشاركه البطولة كل من علي ربيع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفوان وآخرين. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، ومن إخراج عمرو صلاح.

ويجسد "أوس أوس" خلال أحداث الفيلم شخصية "مستر أباظة"، مدرس الألعاب في مدرسة ثانوية للبنات، تقرر خوض بطولة لكرة السلة على مستوى الجمهورية. ويقترح "أباظة" على إدارة المدرسة الاستعانة بصديقه "هشام أبو طويلة" – الذي يؤدي دوره علي ربيع – لتولي تدريب الفريق، لتنطلق سلسلة من المغامرات الكوميدية مع الطالبات أثناء التحضير للمسابقة.

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