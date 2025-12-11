أثارت الفنانة إيمان العاصي جدلاً عبر حسابها على "فيسبوك" بعد نشرها تساؤلاً حول موضوع التبني.

وكتبت "العاصي" في منشورها: "سؤالي سؤال وجودي، عمري ما قلبي ارتاح لإجابة ليه التبني حرام".

وتابعت: "يعني إيه إن الأطفال ملهمش ذنب ولا يد في وجودهم بالطريقة دي في الدنيا، يعيشوا قسوة الحياة دي عادي ويكون حلال، وإنه حد يتبناهم تبني كامل يبقى حرام، هتجنن وأفهم وياريت محدش يقولي خلط الأنساب لأنه الإجابة غلط".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" وحققت من خلالها نجاحا جماهيريا، بطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، وإخراج شادي عبد السلام.

