"يا جبل مايهزك ريح".. رامي رضوان يساند محمد صلاح بعد أزمة ليفربول

وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة دعم قوية لنجم الكرة وهداف المنتخب المصري محمد صلاح، بعد أزمته مع المدرب أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول.

ونشر رامي الرسالة عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "يا جبل ما يهزك ريح، الكبير كبير، القادم أفضل وأقوى بإذن الله".

يذكر أن الأزمة نشبت بين محمد صلاح وأرني سلوت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد، والتي جاءت بعد ثلاث مواجهات متتالية لم يشارك فيها.

