إعلان

"يا جبل مايهزك ريح".. رامي رضوان يساند محمد صلاح بعد أزمة ليفربول

كتب : سهيلة أسامة

01:19 م 11/12/2025

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة دعم قوية لنجم الكرة وهداف المنتخب المصري محمد صلاح، بعد أزمته مع المدرب أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول.

ونشر رامي الرسالة عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "يا جبل ما يهزك ريح، الكبير كبير، القادم أفضل وأقوى بإذن الله".

يذكر أن الأزمة نشبت بين محمد صلاح وأرني سلوت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليدز يونايتد، والتي جاءت بعد ثلاث مواجهات متتالية لم يشارك فيها.

download

ارقأ أيضًا:

أسرة العندليب تطالب بإلغاء حفلات هاني شاكر وخالد سليم بالكويت والشركة المنظمة تتجاهلها

"ملكة القلوب".. أحلام الشامسي تنشر صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

محمد صلاح رامي رضوان نادي ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟