تألقت الفنانة التونسية درة في أحدث ظهور لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، في دورته الخامسة، وظهرت مرتدية فستانا من اللون الأسود، بحفل توزيع جولدن جلوب الذي أقيم على هامش الفعاليات، مساء يوم الأربعاء 10 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الحفل شهد تكريم ابنة موطنها النجمة هند صبري ومنحها جائزة تحمل اسم عمر الشريف، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن الأربعاء شهد عددا كبيرا من الجلسات الحوارية وعروض الأفلام، بينها: جوازة ولا جنازة، صوت هند رجب، وحوار مع النجم العالمي أنتوني هوبكنز، والنجم إدريس ألبا.

ويعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الخميس 11 ديسمبر جوائز دورته الخامسة، ويحتفي بالأفلام الفائزة وصناعها في حفل يُقام بميدان الثقافة في جدة.