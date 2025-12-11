إعلان

"ملكة القلوب".. أحلام الشامسي تنشر صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها

كتب : نوران أسامة

11:40 ص 11/12/2025
    أحلام الشامسي بمكياج أنيق
    أحلام الشامسي تتألق في أحدث ظهور لها
    أحلام الشامسي بإطلالة ساحرة
    أحلام الشامسي تخطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة
    أحلام الشامسي تخطف الأنظار
    أحلام الشامسي عبر إنستجرام
    أحلام الشامسي في أحدث ظهور عبر إنستجرام
    أحلام الشامسي تخطف الأنظار (2)
    بإطلالة ساحرة أحلام الشامسي تخطف الأنظار
    أحلام الشامسي بجامبسوت أنيق
    أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت أحلام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة إذ ارتدت جامبسوت باللون الرصاصي.

وحازت الصور على تفاعل كبير من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "الملكة"، "ملكة القلوب"، "مبدعة دائمًا"، "الرقي والجمال إنتي يا نور العين"، "فدوة هالعيون"، "الله يحميكي يا الغالية"، "الملكة أحلام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام الشامسي هو ألبومها "العناق الأخير"، الذي طُرح في بداية عام 2025، وضم 10 أغنيات.

