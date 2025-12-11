"فستان طويل ولامع".. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير ونجمات الفن يعلقن

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت أحلام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة إذ ارتدت جامبسوت باللون الرصاصي.

وحازت الصور على تفاعل كبير من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "الملكة"، "ملكة القلوب"، "مبدعة دائمًا"، "الرقي والجمال إنتي يا نور العين"، "فدوة هالعيون"، "الله يحميكي يا الغالية"، "الملكة أحلام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام الشامسي هو ألبومها "العناق الأخير"، الذي طُرح في بداية عام 2025، وضم 10 أغنيات.

