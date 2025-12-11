خطفت الفنانة هند صبري الأنظار من أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرت هند صبري بإطلالة ساحرة وأنيقة مرتدية فستانا بأكمام طويلة ولامعة، كشف عن جمالها وشياكتها الفريدة.

حرص هند صبري على إبهار متابعيها على انستجرام، وأصدقائها من نجمات الفن، أبرزهم الفنانة سوسن بدر، الفنانة مايان السيد، الفنانة إنجي كيوان، الفنانة هدى المفتي.

أعمال هند صبري الفنية

تستعد الفنانة هند صبري للمشاركة في رمضان 2026 بمسلسل جديد، تتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024، بطولة كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

