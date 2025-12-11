إعلان

محمد صبحي يتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

كتب : نوران أسامة

01:55 م 11/12/2025
    محمد صبحي
    استقرار الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
    محمد صبحي يتصدر التريند
    محمد صبحي داخل مدينة سنبل

تصدر اسم الفنان الكبير محمد صبحي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح أثناء تكريمه في مهرجان آفاق، حيث طمأن الحضور على صحته بطريقته الخاصة وبدأ في الرقص.

وأكد الفنان القدير تطورات حالته الصحية خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار

وقال محمد صبحي: "حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين بسبب الضغط العصبي، وهو شيء يصيب المخ ويؤدي إلى حالة تشبه الـ بلاك آوت، إغماء مؤقت، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها".

محمد صبحي جوجل برنامج الصورة

