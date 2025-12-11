تصدر اسم الفنان الكبير محمد صبحي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح أثناء تكريمه في مهرجان آفاق، حيث طمأن الحضور على صحته بطريقته الخاصة وبدأ في الرقص.

وأكد الفنان القدير تطورات حالته الصحية خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار

وقال محمد صبحي: "حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين بسبب الضغط العصبي، وهو شيء يصيب المخ ويؤدي إلى حالة تشبه الـ بلاك آوت، إغماء مؤقت، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها".

