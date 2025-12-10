سلوت يحدد شرطين لعودة محمد صلاح لقائمة ليفربول

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، شرطين لعودة الدولي المصري محمد صلاح، إلى قائمة الريدز مرة أخرى.

وقرر سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس، بعد تصريحاته التي عبر فيها عن غضبه لجلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال أرني سلوت في تصريحات عقب مباراة إنتر ميلان ونقلتها صحيفة "ديلي ميل": "عودة محمد صلاح إلى أجواء الفريق ليست مستحيلة، لكنها مشروطة بتوفر أمرين أساسيين، اعتراف اللاعب بأنه ارتكب خطأ، اتخاذ الخطوة الأولى نحو المصالحة".

وأضاف: "هل يعتقد اللاعب أنه أخطأ؟ ومن يجب أن يبدأ خطوة التصحيح؟ أنا أم هو؟".

