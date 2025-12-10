مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

سلوت يحدد شرطين لعودة محمد صلاح لقائمة ليفربول

كتب : هند عواد

10:52 ص 10/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    صلاح وآرني سلوت
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (5)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (6)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، شرطين لعودة الدولي المصري محمد صلاح، إلى قائمة الريدز مرة أخرى.

وقرر سلوت، استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس، بعد تصريحاته التي عبر فيها عن غضبه لجلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال أرني سلوت في تصريحات عقب مباراة إنتر ميلان ونقلتها صحيفة "ديلي ميل": "عودة محمد صلاح إلى أجواء الفريق ليست مستحيلة، لكنها مشروطة بتوفر أمرين أساسيين، اعتراف اللاعب بأنه ارتكب خطأ، اتخاذ الخطوة الأولى نحو المصالحة".

وأضاف: "هل يعتقد اللاعب أنه أخطأ؟ ومن يجب أن يبدأ خطوة التصحيح؟ أنا أم هو؟".

اقرأ أيضًا:
"لا خوف على بنتايج".. مصدر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

"من هدم الناجحين لـ الغل".. كيف ردت شقيقة محمد صلاح على منتقديه؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت عودة محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟