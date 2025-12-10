إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:51 ص 10/12/2025

سعر اليورو -أرشيفية

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.5 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 55.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 55.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.54 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.43 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 55.26 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.55 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

