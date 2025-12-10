الدخلية تضبط 115 ألف مخالفة مرورية و75 سائقًا متعاطيًا على الإقليمي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 115,270 مخالفة مرورية متنوعة، شملت أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,408 سائقين، وتبين إيجابية 69 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 755 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وانتهاكات متعلقة بالأمن والمتانة. كما تم فحص 114 سائقًا، وثبت إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية لضمان الانضباط وسلامة الطرق على مستوى الجمهورية.

