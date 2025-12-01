سمية الخشاب عن شائعة زيادة وزنها: "جمال رباني"

ردت الفنانة سمية الخشاب على الشائعة التي أثيرت مؤخرًا حول ظهورها بزيادة في الوزن بشكل لافت، خلال حضورها حفل ملتقى التميز والإبداع.



وعلقت سمية الخشاب، في لقائها ببرنامج "عرب وود": "أنا لا مهتمة ولا حاجة دا جمال رباني".



وودهت سمية رسالة لجمهورها: "خاليكوا واثقين في نفسكم، لما تكوني مليانة شوية تقولي أنا جميلة الحمد لله، زيادة 2 -3 كيلو مش حكاية، منقعدش بقى نقول أنا تخينة الكلمة دي بتَّخن أكتر، وكل ما تقولي أنا تخينة عايزة اخس عايزة اخس مش هتخسي".

آخر ظهور وأعمال سمية الخشاب

خطفت الفنانة سمية الخشاب الأنظار فور وصولها ريد كاربت ملتقى التميز والإبداع الذي أقيم الأسبوع الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ظهرت سمية الخشاب بفستان جريء وجذاب، والتقطت العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يذكر أن آخر مشاركات سمية الخشاب في الدراما بمسلسل "أم أربعة وأربعين"، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، والذي تدور أحداثه حول ثماني نساء في الرابعة والأربعين من العمر، يمرون بالعديد من التحديات الحياتية معًا، على المستوى الأسري والعاطفي والمهني.

مسلسل "أم أربعة وأربعين" بطولة جومانا مراد،فاطمة الصفي، ميس قمر، عبير أحمد، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح.

