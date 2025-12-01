إعلان

مي عمر تنشر صور من أول يوم تصوير مسلسل "الست موناليزا"

كتب : منال الجيوشي

03:26 م 01/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مي عمر (4)
  • عرض 6 صورة
    مي عمر (1)
  • عرض 6 صورة
    مي عمر (5)
  • عرض 6 صورة
    مي عمر (2)
  • عرض 6 صورة
    مي عمر (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة مي عمر، عبر خاصية القصص القصيرة، بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صور من كواليس أول يوم تصوير لمسلسلها الرمضاني الجديد "الست موناليزا"

وظهرت مي عمر بصحبة أبطال العمل، وهم: أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، والمؤلف محمد سيد بشير

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "إش إش" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، بطولة: ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، دينا، إدوارد، شيماء سيف، ندى موسى، إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي

مي عمر مسلسل الست موناليزا تصوير مسلسل الست موناليزا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة