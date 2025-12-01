نشرت الفنانة مي عمر، عبر خاصية القصص القصيرة، بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صور من كواليس أول يوم تصوير لمسلسلها الرمضاني الجديد "الست موناليزا"

وظهرت مي عمر بصحبة أبطال العمل، وهم: أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، والمؤلف محمد سيد بشير

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "إش إش" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، بطولة: ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، عصام السقا، دينا، إدوارد، شيماء سيف، ندى موسى، إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي