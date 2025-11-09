"الأهلي نمرة واحد".. رامز جلال يحتفل بتتويج الأهلي بالسوبر المصري

أعرب الفنان رامز جلال عن سعادته بتتويج فريق الأهلي لكرة القدم ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك.

وكتب رامز عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "الأهلي نمرة واحد، واللي ينكر ده يبقى جاحد، مبروك السوبر يا وحوش".

وتوج فريق كرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ 16 على حساب فريق الزمالك بنتيجة 2/0.

يُذكر أن الفنان رامز جلال انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "بيج رامي"، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، أبرزهم: محمد أنور، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، هدى الإتربي، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

