جذابة وأنيقة.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

بحضور علاء وجمال ونجوم الفن.. 25 صورة من عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، رائعة يا حلوة"، "حلوة وجميلة"، "مفيش في جمالك".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا..

بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء والد محمد رمضان

بدء عزاء والد الفنان محمد رمضان بمسجد الشرطة