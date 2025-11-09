"بفستان أسود أنيق".. يسرا تتألق بحفل "ذا جراند بول" في قصر عابدين

شاركت الفنانة يسرا جمهورها صورة من حضورها فعاليات حفل "ذا جراند بول" الذي أقيم في قصر عابدين مساء أمس السبت 8 نوفمبر.

ونشرت يسرا الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لمحة من يوم أمس، أثناء التحضير للحفل الكبير"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وبسيطة، وارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود ونسقته مع تاج باللون الفضي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاء أبرزها: "الملكة الجميلة دائمًا وأبدًا"، "أميرة وملكة القلوب"، "روعة"، "تحفة"، "بجد خطيرة"، "يسرا القمر".

يُذكر أن يسرا تشارك حاليًا في بطولة فيلمين: "الست لما" يناقش قضايا المرأة في إطار اجتماعي، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

بنات فاتن: بطولة هدى المفتي، باسم سمرة، مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، ويظهر حسن مالك كضيف شرف، من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.

