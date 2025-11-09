إعلان

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في "الجراند بول" بقصر عابدين (صور)

كتب : نوران أسامة

12:47 م 09/11/2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها مجموعة صور جديدة أثناء حضورها فعاليات "الجراند بول الملكي" الذي أقيم في قصر عابدين.

ونشرت يارا الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "فخورة إن مصر كانت الوجهة اللي جمعت كل هذا القدر من الأناقة والعطاء في الجراند بول الملكي الخيري 2025، ليلة استثنائية تعكس جمال مصر وروحها في قصر عابدين، ليلة من الأناقة على أرض الكنانة".

وظهرت يارا السكري بإطلالة ملكية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود ونسقته مع تاج فضي، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع إطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "الله أكبر قمر مصر"، "الملكة"، "تحفة فنية بجد"، "قمر والحفلة تجنن"، و"الشياكة والرقي والأناقة".

يُذكر أن الفنانة يارا السكري تستعد للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته عصام السقا، محمود البزاوي، انتصار، وخالد سرحان.

يارا السكري فعاليات الجراند بول الملكي قصر عابدين

