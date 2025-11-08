طمأن الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهور ومتابعيه، بشأن الحالة الصحية لزوجته بعد دخولها العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر خاصية الاستوري على انستجرام، اللهم لك الحمد والشكر، طلعوا سارة من العناية المركزة لغرفة عادية، وهتكون تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، شكرا من كل قلبي لحضراتكم جميعا على دعواتكم اللي أكيد كانت سبب ان نعدي اللي فات والل جاي ان شاء الله، اسف لو مش عارف ارد على كل الاتصالات والرسايل".

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن مرور زوجته بأزمة صحية، بعد عملية ولادة وصفها بالصعبة، أثناء وضعها طفلهما الثاني.

وكتب محمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي.. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم".

يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز يشارك في بطولة الموسم الثاني من مسلسل وتر حساس، مع عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، كمال أبو رية، رانيا منصور.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من محمد رمضان بعد دفن والده

رؤوف السيد لـ"مصراوي": "شمشون ودليلة" أكشن كوميدي وفيلم جديد علينا