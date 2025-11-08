"إسماعيل الليثي جابلها طقم دهب قبل الحادث".. من هي شيماء سعيد أم ضاضا

شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، وشاركته في عدد من كليباته قبل انفصالهما ولديها أكثر من مل200 مليون متابع على تطبيق تيك توك.

تزوجت من إسماعيل الليثي عام 2016، وأنجبا ابنتين، كما كان لديه ابن يُدعى "رضا" (أو "ضاضا") تُوفي في حادث سقوط منزلي في سبتمبر 2024.

تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضي، بعد انهيارها من البكاء اثر تعرض زوجها لحادث سير مروع نقل على إثرها لإحدى المستشفيات، وطالبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له.

أعلنت شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن إتمام الصلح بينهما بعد فترة من الخلافات، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "تيك توك"، ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء تقديمه لها هدية طقم من الذهب، وظهرا سويًا وهما يغنيان ويرقصان.

و كانت شيماء سعيد أثارت الجدل في وقت سابق بعد ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت خلاله عن معاناتها من سوء معاملة زوجها وأسرته، قائلة: "كنت بتشتم ومردتش، ومكنتش بدخل ليهم بيت، كنت بدخل أسلم عليها وماكانتش بتسلم عليا".

وأضافت: "خلاص مش هرجعله، مش عايزة، معايا بنتين ربنا يخليهم ليا ولأبوهم، بس عمرك ما هترتاح، مش مسامحاك ليوم الدين، لا أنت ولا أهلك، حسبي الله ونعم الوكيل".

