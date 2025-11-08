احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "أوسكار: عودة الماموث" ببدء عرضه في جدة.

نشر الفنان محمد ثروت أحد أبطال الفيلم صور من كواليس عرض الفيلم في جدة، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

ظهر ثروت في الصور على الريد كاربت مع نجوم وفريق العمل منهم الفنانة هنادي مهنا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الجمهور والمعجبين.

تدور أحداث فيلم "أوسكار: عودة الماموث"في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، عن عودة الماموث- الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، مي القاضي، محمود عبد المغني، فكرة كريم هشام، تأليف حامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي.

يذكر أن الفنان محمد ثروت يشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

