علق الفنان عمرو وهبة على تأخر منتخب مصر بهدف أمام زيمبابوي في افتتاحية مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "طب انزلنا بالمنتخب التالت كده".

شارك الفنان عمرو وهبة مؤخرًا في مسرحية "القضية اللي هي" للمخرج وليد طلعت، وذلك ضمن مشروع سوكسيه الذى أطلقه الفنان أشرف عبد الباقي، وعرضت في نوفمبر الماضي على مسرح نجيب الريحاني.

اقرأ أيضا..

بالصور- منة شلبي وزوجها يقدمان واجب العزاء في الفنانة الراحلة سمية الألفي