إعلان

بعد تأخر مصر بهدف.. عمرو وهبة: "طب انزلنا بالمنتخب التالت كدا"

كتب : معتز عباس

11:14 م 22/12/2025

عمرو وهبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان عمرو وهبة على تأخر منتخب مصر بهدف أمام زيمبابوي في افتتاحية مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "طب انزلنا بالمنتخب التالت كده".

شارك الفنان عمرو وهبة مؤخرًا في مسرحية "القضية اللي هي" للمخرج وليد طلعت، وذلك ضمن مشروع سوكسيه الذى أطلقه الفنان أشرف عبد الباقي، وعرضت في نوفمبر الماضي على مسرح نجيب الريحاني.

4

اقرأ أيضا..

بالصور- منة شلبي وزوجها يقدمان واجب العزاء في الفنانة الراحلة سمية الألفي

عمرو وهبة منتخب مصر زيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله