سميرة سعيد تنشر صورًا من مشاركتها في افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب

شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها أحدث ظهور لها من حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا.

ونشرت سميرة صورًا لها من داخل المدرجات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: تشرفت بحضور إفتتاح كأس الأمم الإفريقية في بلدي المغرب، فخر كبير بهذا الحدث، إفتتاح رائع ومبهر، تنظيم راقٍ وصورة مشرّفة تليق بتاريخ المغرب وبمكانته".

وظهرت سميرة سعيد وسط الجمهور وهي تحمل علم دولة المغرب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية بعنوان "زن" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

