نشرت الفنانة ياسمينا العبد صور جديدة من كواليس حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شاركت خلاله ياسمينا في تقديم إحدى فقراته.

نشرت ياسمينا الصور عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها مع النجمة شريهان وهي تقبل رأسها، والتقطتا عدد من الصور التذكارية معا.

وكتبت ياسمينا على الصور: "مفيش كلام يتقال، تشرفت بلقائي قدوة وأيقونة في يوم مميز للغاية، لحظة ستبقى خالدة في ذاكرتي، شكرا لإلهامك لنا جميعا، شكراً لكونك قدوةً لا تُضاهى، صورةٌ للمرونة والقوة والأناقة المُشرقة".

وكانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ياسمينا العبد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "اتنين غيرنا" بطولة الفنان آسر ياسين.

