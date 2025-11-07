مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية لمنير بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص الفنان ونقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل على طمأنة جمهور ومحبي الكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك في بيان صحفي.

وعن حالة منير الصحية قال مصطفى كامل في البيان:"الكينج محمد منير بخير وحالته مستقرة، وعن شعوره ببعض الإرهاق والتعب البسيط فقط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على صحته".

وتابع: "جميع مؤشرات منير الصحية مطمئنة، ويحظى بمتابعة طبية دقيقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية".

تصدر النجم الكبير محمد منير محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، وسط تساؤلات جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية.

وكان اخر ما طرح للنجم الكبير محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

