1 ديسمبر.. صوت أنغام يضيء سماء الأهرامات في حفل ضخم

تستعد المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل ضخم في سفح الأهرامات يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر المقبل، في ليلة موسيقية استثنائية.

وتُطل أنغام على جمهورها، لتقدم باقة من أروع وأشهر أغانيها التي حفرت اسمها في وجدان الجمهور العربي، وسط أجواء فنية مميزة.

ويشارك أنغام في الحفل المايسترو الكبير هاني فرحات الذي يقود الأوركسترا المصاحبة لها.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق أنغام من مصر والعالم العربي.

جدير بالذكر أن أنغام أحيت أمس الخميس 6 نوفمبر حفلا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وافتتحته بأغنية "عمري معاك" وقدمت باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، بينها: "عرفها بيا، أكتبلك تعهد، حالة خاصة جدا، نفضل نرقص، لا تهجي، اختلفنا افترقنا، سيبتلي قلبي، هو أنت مين".