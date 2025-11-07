حالته خطر وسيئة.. زوجة إسماعيل الليثي تصرخ وتلطم على وجهها

انهارت شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من البكاء، بعد تعرض الأخير لحادث سير مروع على طريق المنيا، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

ونشرت شيماء عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع فيسبوك، استغاثة أحد الأشخاص الذي يؤكد أن حالة إسماعيل سيئة وخطر، وأنه في حاجة إلى نقله للعناية المركزة، طالبا من محبي إسماعيل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاتصال به في حال وجدوا بمستشفى رعاية مركزة يمكنها استقبال حالة إسماعيل.

وظهرت شيماء في الفيديو وهو تبكي وتلطم على وجهها، وذلك بعد وصولها إلى المستشفى في المنيا، والتي يتواجد بها زوجها، بعد تعرضه لحادث مروع.

كان الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، شهد اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بكسور وكدمات متنوعة، ومن بين المصابين المطرب الشعبي إسماعيل الليثي .