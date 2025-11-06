18 صورة لنجوم الفن أثناء تواجدهم في أمريكا

كشف العديد من نجوم الفن مؤخرا عن تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من أجل مشاريع فنية أو لحضور فعاليات أحد المهرجانات السينمائية، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي وكشفتا عن زيارتهما للكنيسة المصرية الأرثوذكسية في مدينة ناشفيل الأمريكية، ونشرتا العديد من الصور لرحلتهما والتي حازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

ليلى علوي

نشرت ليلى علوي صور من جولتها، وظهرت مرتدية طاقية كاوبوي، وعلقت: "كل ما تطلبه الأمر هو طاقية، وفجأة أصبحت فتاة ناشفيل"، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية للمعالم السياحية هناك.

إلهام شاهين

نشرت إلهام شاهين صورا ظهرت خلالها وهي تتجول بأحد الشوارع بالمدينة، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وكتبت: "جولة رائعة في مدينة الموسيقى والجمال ناشفيل".

نجوم الفن

وإلى جانب إلهام وليلى تواجد في أمريكا مؤخرًا عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد بدير، لبلبة، أحمد عبدالعزيز، هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، لحضور فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان تواجد هو أيضا في أمريكا مؤخرًا، وكشف عن وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مشاريع فنية.

ونشر رمضان صورا ومقاطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع جمهوره ومحبيه. كما يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي بمدينة نيويورك يوم 17 يناير المقبل.

