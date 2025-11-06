كشف الفنان أحمد فهمي عن تواجده داخل ستاد هزاع بن زايد الذي شهد مباراة نصف نهائي السوبر، بين فريقي النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، وانتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ونشر أحمد فهمي صورا له عبر حسابه على موقع انستجرام، ظهر خلالها وهو يتابع المباراة، وكتب: "وراك اسمع صوتنا من التالتة.. عيد ميلادي في المكان المفضل".

جدير بالذكر أن أحمد فهمي يحتفل اليوم 6 نوفمبر بعيد ميلاده. وعُرض له مؤخرا مسلسل "ابن النادي" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة على منصة "شاهد".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من: حاتم صلاح، آية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

