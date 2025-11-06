كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، خلال دورته الثالثة المقرر انعقادها في الفترة من 10 وحتى 14 نوفمبر، تقديرًا لعطائه الكبير للفن المصري والعربي، ولما قدّمه من إبداعات أثرت وجدان أجيال من الأطفال والشباب على مدار عقود.

وأكدت الدكتورة داليا همام أن هذا التكريم يأتي عرفانًا بدور الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، في إثراء وجدان الطفل العربي بأعمال خالدة، سواء عبر الشاشة أو خلف الميكروفون في أعمال الدبلجة الشهيرة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور.

يذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قدم عددًا من أهم الشخصيات الكرتونية بصوته المميز، من أبرزها شخصية جعفر في فيلم علاء الدين (Aladdin - 1992) وفيلم عودة جعفر (1994)، إلى جانب تقديمه صوت الأسد سكار في فيلم الأسد الملك (The Lion King - 1994)، وهي من إنتاج شركة ديزني العالمية. كما شارك في دبلجة عدد من حلقات مسلسل الرسوم المتحركة دار الفار، مؤديًا فيها صوت جعفر أيضًا، بالإضافة إلى أدائه صوت شخصية هاتسو في مسلسل الرسوم المتحركة الفتى برهان.

لم يقتصر عطاؤه على الدبلجة فحسب، بل قدم العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تناولت قيمًا إنسانية وتربوية أثرت في وجدان الطفل العربي، ليصبح أحد أبرز الفنانين الذين جمعوا بين الأداء الراقي والتأثير التربوي الإيجابي.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ترأسه شرفيا أ.د.غادة جبارة، ويُقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون،ونقابة المهن التمثيلية.