بكلمات مؤثرة إسعاد يونس تنعى أحمد عبدالله: "خبر صادم وحزين"

نعت الفنانة إسعاد يونس السيناريست الراحل أحمد عبدالله، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

ونشرت إسعاد صورة للراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "خبر صادم جدًا و حزين للغاية ، في ذمة الله يا أحمد، إنا لله و إنا إليه راجعون، فلتنعم بجنة الخلد بإذن الرحمن الرحيم قدر ما أبدعت و أسعدت الناس، الفاتحة".

وشيع منذ تشييع جثمان السيناريست الراحل أحمد عبدالله، وسط حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، وصبري فواز.

ويُعد الراحل أحمد عبدالله أحد أبرز كُتّاب السينما المصرية، وقدم على مدار مشواره عددًا من الأفلام الناجحة، من أبرزها: "الفرح"، "يا أنا يا خالتي"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كباريه"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 إسعاف"، و"الناظر".

