إعلان

بحضور السقا ونيللي كريم.. عمرو دياب يحيي حفل في جزيرة ياس بـ أبوظبي

كتب : نوران أسامة

03:39 م 06/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (4)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (18)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (2)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (16)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (15)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (14)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (13)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (12)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (10)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (11)
  • عرض 13 صورة
    حفل عمرو دياب في أو ظبي (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا لصالح إحدى الشركات العقارية، أقيم أمس في جزيرة ياس بأبوظبي.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم مصمم الأزياء إيلي صعب، أحمد السقا، نيللي كريم، ماجد المصري، أمير طعيمة، وأنس بوخش.

وقدّم الهضبة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير، وسط أجواء من البهجة، منها: "يا أنا يا لا"، "خطفوني"، "قمرين"، "العالم الله"، "ليلي نهاري"، "نور العين"، "بابا"، و"شايف قمر".

ومن جانب آخر، أحيا عمرو دياب حفلًا جماهيريًا كبيرًا مساء السبت 1 نوفمبر، في ساحة مسرح أرينا بمدينة دبي، حيث وجّه خلاله تحية لمصر قائلًا: "بصفتي مغني مصري، ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، وفخورين كلنا بالإنجاز ده".

اقرأ أيضًا:
حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"

أحمد حلمي ينعى المؤلف أحمد عبدالله

الفنان عمرو دياب السقا نيللي كريم حفل في جزيرة ياس أبوظبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)