بحضور السقا ونيللي كريم.. عمرو دياب يحيي حفل في جزيرة ياس بـ أبوظبي

أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا لصالح إحدى الشركات العقارية، أقيم أمس في جزيرة ياس بأبوظبي.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم مصمم الأزياء إيلي صعب، أحمد السقا، نيللي كريم، ماجد المصري، أمير طعيمة، وأنس بوخش.

وقدّم الهضبة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير، وسط أجواء من البهجة، منها: "يا أنا يا لا"، "خطفوني"، "قمرين"، "العالم الله"، "ليلي نهاري"، "نور العين"، "بابا"، و"شايف قمر".

ومن جانب آخر، أحيا عمرو دياب حفلًا جماهيريًا كبيرًا مساء السبت 1 نوفمبر، في ساحة مسرح أرينا بمدينة دبي، حيث وجّه خلاله تحية لمصر قائلًا: "بصفتي مغني مصري، ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، وفخورين كلنا بالإنجاز ده".

